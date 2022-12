Aktien Wien Schluss: Knapp behauptet - Zurückhaltung vor Zinsentscheidungen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Handel am Feiertag mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 3160,38 Punkten. Auch andere Börsen in Europa schlossen praktisch unverändert zum Vortag. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank abwarten.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in Wien am Donnerstag nicht. Auch die Kurse der meisten Einzelwerte bewegten sich damit nur in engen Bandbreiten. Gut gesucht waren Do&Co (plus 2,3 Prozent) und Strabag (plus 2,2 Prozent). Gewinne von gut einem Prozent verbuchten die Titel von Porr und Polfinger. Die Aktien der Immofinanz legten bei höherem Volumen 0,9 Prozent zu.

Die größten Verlierer im Prime Market waren Marinomed mit einem Abschlag von knapp 6 Prozent. Ein größeres Minus von 4,2 Prozent gab es auch in den Aktien von 4,2 Prozent. Unter den Schwergewichten verloren Wienerberger 1,3 Prozent. Größere Abgaben gab es auch in den Versorgern EVN und Verbund, die Titel der beiden Stromerzeuger verloren jeweils gut ein Prozent.

Mit Spannung erwartet werden an den Finanzmärkten jetzt die in der kommenden Wochen anstehenden Zinsentscheidungen. Einen Hinweis auf die Inflation im November und auch die Zinsentscheidung der Fed könnten die am Freitag anstehenden Daten zu den US-Erzeugerpreisen, bringen./mik/sto/APA/stw