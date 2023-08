Aktien Wien Schluss: Kaum Bewegung zum Wochenschluss

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag wenig verändert geschlossen. Der Handelstag war vor allem von der mit Spannung erwarteten Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auf dem Notenbankensymposium in Jackson Hole geprägt. Diese brachte allerdings keine nennenswerten Impulse. Am Abend wird sich nun um 21 Uhr noch EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden.

Der ATX stieg zum Wochenschluss um 0,16 Prozent auf 3098,91 Punkte. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,10 Prozent auf 1570,38 Einheiten.

Im Kampf gegen die Inflation muss die US-Notenbank aus Sicht von Fed-Chef Powell die Zinsen womöglich noch anheben. Zugleich signalisierte er am Freitag, dass die Währungshüter dabei vorsichtig vorgehen würden. Trotz der Serie an Zinsschritten sei die Inflation noch zu hoch.

"US-Notenbankchef-Chef Powell hat bei seiner mit Spannung erwarteten Rede bei der Zentralbankenkonferenz wenig Neues gesagt", schrieben die Experten der Commerzbank. Ein starkes Signal für weitere Zinserhöhungen habe es nicht gegeben. "Wir erwarten weiterhin, dass die Leitzinsen bereits am Höhepunkt angelangt sind."

Die Stimmung der US-Verbraucher trübte sich indes im August stärker als erwartet ein. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von 71,6 Punkten im Vormonat auf 69,5 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit nach unten revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung und damit 71,2 Punkten gerechnet.

Konjunktur- und Unternehmensnachrichten waren in Österreich indes Mangelware. Zu Wort meldeten sich die Experten der Baader Bank zur FACC. Sie bestätigten ihr "Reduce"-Votum und das Kursziel von 5,6 Euro. Der Anteilsschein verlor 2,2 Prozent auf 6,35 Euro.

Die Analysten von Raiffeisen Research haben unterdessen ihr Kursziel für die Aktie der Frequentis angesichts höherer Zinsannahmen im Bewertungsmodell von 33 auf 32 Euro gekürzt. Sie bestätigen gleichzeitig ihre Empfehlung "Hold". Der Kurs des Wertpapiers sank um 3,9 Prozent auf 29,3 Euro.

Unter den weiteren Einzelwerten kamen UBM Development mit minus 3,7 Prozent unter Druck. Um drei Prozent höher gingen dagegen Kapsch TrafficCom und Polytec aus dem Handel. Lenzing gewannen 2,2 Prozent./sto/mik/APA/stw