Aktien Wien Schluss: Gewinne

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 3420,17 Punkte. Nachdem der Index über weite Strecken des Tages wie andere europäische Börsen auch nur moderat zulegen konnte, ging es im Späthandel dann deutlich nach oben.

Starke Nachfrage gab es am Nachmittag vor allem in den Aktien der Erste Group . Die im ATX schwer gewichteten Titel schlossen 2,9 Prozent im Plus. Gut gesucht waren auch Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers konnten sich mit einem Plus von 3,1 Prozent von ihren starken Vortagesverlusten erholen.

Die im Tagesverlauf gemeldeten Konjunkturdaten aus Europa und den USA dämpften zwar die jüngsten Zinssenkungsfantasien etwas, wirkten sich aber nicht merklich im Handel aus. Mit Spannung erwartet wird an den Börsen jetzt der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember.

Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihren Entscheidungen stark an der Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen Anleger und Anlegerinnen daher Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der Fed. Die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle zur vergangenen Zinssitzung der Fed, dürften die jüngsten Hoffnungen auf Zinssenkungen etwas relativiert haben. Nach Ansicht fast aller Sitzungsteilnehmer dürfte ein niedrigeres Zinsniveau bis Ende 2024 angemessen sein, die restriktive Ausrichtung solle aber zunächst beibehalten werden, bis die Inflation eindeutig zurückgeht./mik/spa/APA/mis