Aktien Wien Schluss: ATX gibt deutlich nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag deutlich schwächer geschlossen. Der ATX büßte 2,24 Prozent auf 3185,77 Punkte ein. Nach leichterem Verlauf drehte der ATX am Nachmittag deutlicher ins Minus. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach dem verlängerten Wochenende einheitlich im roten Bereich.

Marktbeobachter verwiesen auch auf zurückhaltende Anleger vor den anstehenden Notenbank-Entscheidungen. Am Mittwoch tagt die US-Notenbank Fed und am Donnerstag der Rat der Europäischen Zentralbank. Der Markt rechne fest mit einer Erhöhung um weitere 0,25 Prozentpunkte in den USA, hieß es von Experten. Für die Eurozone stellt sich die Frage, ob es ebenfalls die 0,25 Punkte seien oder eben doch der große Zinsschritt komme.

Neue Inflationsdaten unterstrichen den Handlungsbedarf. Die Inflation in der Eurozone hatte sich im April wieder etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresvergleich um 7,0 Prozent. Im März war die Rate noch deutlich zurückgegangen. Analysten hatten für April mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Ölwerte litten europaweit unter den Verlusten der Aktien von BP . Zudem sind die Ölpreise am Dienstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft. In Wien gaben OMV um 3,7 Prozent nach und Schoeller-Bleckmann schlossen gut vier Prozent tiefer. Die Wertpapierexperten von Deutsche Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die OMV unverändert beibehalten. Auch das Kursziel von 49,80 Euro wurde bestätigt.

Auch die im Leitindex schwergewichteten Bankaktien zeigten sich mit klaren Abschlägen. So büßten Erste Group 1,5 Prozent ein. Raiffeisen gaben um knapp drei Prozent nach. Bawag schlossen um 3,9 Prozent tiefer.

Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten Palfinger mit plus 1,3 Prozent auf 30,25 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel von 43,00 Euro wurde nach der jüngsten Zahlenvorlage des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers ebenfalls unverändert beibehalten.

Zudem haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für Palfinger bestätigt. Das Kursziel wurde ebenfalls unverändert belassen und beläuft sich auf 40,00 Euro.

Die Aktien der Addiko Bank, der Post sowie des Verbund wurden am Dienstag ex-Dividende gehandelt./ger/kat/APA/jha