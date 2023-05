Aktien der Swiss Investment Solution bereits überzeichnet - Positive Erfahrung der Anleger

Genf (ots) -Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/) auf Wachstumskurs. Nach dem Einstieg beim größten japanischen Asset Manager Daiwa SB steht nun auch der Gang an die Börse fest. Zudem plant das Unternehmen, weitere Beteiligungen zu erwerben und das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen bis 2024 auf 550 Millionen Dollar zu steigern.Seit der Gründung der Swiss Investment Solution haben bereits über 12.000 Privatanleger und institutionelle Anleger in Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/)-Anlagemöglichkeiten investiert, der Gesellschaft damit auch ihr Vertrauen ausgesprochen und ihre positiven Erfahrungen in Kapital umgewandelt.Der finanzielle Erfolg, der etwa in der Leistungsbilanz detailliert aufgeschlüsselt ist, ist nicht der einzige Grund, dass sich Anleger immer wieder für Swiss Investment Solution entscheiden. Ein weiterer Grund sind die positiven Erfahrungen (https://swissinvestmentsolution.com/), die Anleger mit bereits profitablen Investments gemacht haben - und diese in ihren Bewertungen zum Ausdruck bringen. Zudem hat sich noch nie eine Kapitalanlage der Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/) als nicht gewinnbringend erwiesen.Börsengang Ende 2023Nun steht der Gang aufs Parkett fest. Der Börsengang des Investment-Spezialisten soll durch ein Dual-Listing erfolgen und wird planmäßig im 4.Quartal des Jahres über die Bühne gehen.Demnach habe sich Swiss Investment Solution bei der Notierung der Gesellschaft, die mit rund 2,3 Milliarden Euro bewertet werden könnte, noch nicht für einen alleinigen globalen Koordinator entschieden. Citigroup, Commerzbank und JPMorgan Chase & Co. sollen Bookrunner werden.Swiss Investment Solution und die globalen Partner haben laut den Informationen begonnen, das Interesse von privaten und institutionellen Investoren an den Aktien auszuloten.Das Bankenkonsortium und Swiss Investment Solution gaben dazu keine Stellungnahmen ab. Aber bereits im März teilte der Asset Manager aus Genf mit, Optionen für die Begleitung des Börsengangs zu prüfen.Volumen und Kurs der Swiss Investment Solution-Aktienplatzierung werden später festgelegt.Pressekontakt:Swiss Investment SolutionAndrin Sutter+41 61 505 00 02Original-Content von: Swiss Investment Solution, übermittelt durch news aktuell