Aktien Osteuropa Schluss: Zumeist Verluste - Moderate Gewinne in Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Unter den größeren Verlierern fanden sich an mehreren Handelsplätzen Bankwerte. Ein knappes Plus gab es lediglich in Budapest.

Der ungarische Bux legte um 0,15 Prozent auf 46 007,11 Punkte zu. Gestützt wurde der Index von den Aktien von Magyar Telekom , die um 1,7 Prozent stiegen.

In Prag schloss der PX mit einem Minus von 0,60 Prozent bei 1380,41 Zählern. Belastet wurde der Index vor allem von den Verlusten der Bankwerte Erste Group und Komercni Banka . Sie büßten 3,1 beziehungsweise 1,5 Prozent ein.

Auch die Börse Warschau geriet unter Druck. Der Wig-20 büßte 2,54 Prozent auf 1848,04 Punkte ein. Der breiter gefasste Wig schloss mit einem Minus von 2,26 Prozent und notierte bei 60 008,87 Zählern. Stark unter Druck kamen Aktien der Internetauktionsplattform Allegro und fielen um fünf Prozent.