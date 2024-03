Aktien Osteuropa Schluss: Zumeist Gewinne - Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend zugelegt. Ein negatives Vorzeichen wies nur der Aktienmarkt in Moskau auf. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschte überwiegend eine freundliche Anlegerstimmung vor.

Der PX in Prag verbuchte einen Zuwachs von 0,24 Prozent auf 1460,60 Punkte. Im Finanzbereich stiegen die schwer gewichteten Titel von Erste Group um 1,1 Prozent, während die der Branchenkollegen Komercni Banka und Moneta Money Bank um 0,1 beziehungsweise 0,4 Prozent nachgaben.

An der Budapester Börse stieg der Bux um 0,35 Prozent auf 66 169,03 Zähler. Bei hohen Handelsumsätzen gewannen die Papiere der OTP Bank zum Wochenausklang 0,1 Prozent. Die Anteilscheine am Öl- und Gasunternehmen Mol stiegen um 1,3 Prozent.

Auch an der Börse in Warschau ging es nach oben. Der Wig-20 legte um 0,27 Prozent auf 2424,70 Punkte zu. Der marktbreite Wig gewann 0,28 Prozent auf 82 172,36 Einheiten.

ComArch schlossen nach Ergebnisvorlage mit minus 0,4 Prozent. Der Softwareentwickler hatte Quartalszahlen präsentiert, welche laut Analysten von Erste Group die Markterwartungen verfehlt hatten.

BNP Paribas Bank Polska hatte ebenfalls Zahlen vorgelegt und die Titel reagierten mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent. Hier lautete das Votum von Erste Group, dass die Resultate nicht schlecht ausgefallen seien. Aber das Finanzinstitut habe nicht entschieden, die Dividendenausschüttungen maximieren zu wollen, bemängelten die Experten.

Der russische RTS an der Börse in Moskau gab um 0,44 Prozent auf 1122,32 Punkte nach./ste/kat/APA/la/he