Aktien Osteuropa Schluss: Warschau und Moskau schwach - Prag und Budapest fester

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben den Handel am Mittwoch uneinheitlich beendet. Während Prag und Budapest Zuwächse verzeichnet, verbuchten Warschau und Moskau Verluste.

Der Wig 20 in Warschau sank um 0,48 Prozent auf 2411,43 Punkte. Für den Wig ging es um 0,45 Prozent auf 81 412,34 Punkte bergab.

Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von Pepco um 2,48 Prozent nach. Der Discounter wird in Österreich demnächst seine Pforten schließen. Er stellt seinen gesamten dortigen Geschäftsbetrieb ein und wird demnächst Insolvenz anmelden, wie der "Standard" auf seiner Internetseite berichtete. Betroffen sind demnach 680 Beschäftigte in 73 Filialen. Pepco war erst vor zweieinhalb Jahren in Österreich eingestiegen. Damals wurde der Großteil der Geschäfte der Schuhhandelskette CCC übernommen.

In Moskau sackte der RTS um 2,33 Prozent auf 1068,09 Zähler ab.

Der Budapester Bux stieg hingegen um 0,61 Prozent auf 66 344,17 Punkte. Gewinne von knapp drei Prozent verbuchten die Anteile von MTelekom . Mol legten um 0,55 Prozent zu und OTP um 0,72 Prozent. Gedeon Richter sanken hingegen um 0,46 Prozent.