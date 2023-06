Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Warschau und Budapest - Gewinne in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Aktienmärkten in Mittel- und Osteuropa haben sich am Montag die Handelsplätze in Budapest und Warschau der trüben Stimmung an den europäischen Leitbörsen angeschlossen. Ein US-Börsenfeiertag lähmte auch diesseits des Atlantiks etwas das Marktgeschehen.

An der Warschauer Börse ging der polnische Index Wig-20 1,15 Prozent tiefer bei 2083,81 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,73 Prozent auf 67 358,25 Zähler.

Die Abschläge gingen am polnischen Markt quer durch die verschiedenen Branchen. Die vier umsatzstärksten Werte waren zum Wochenauftakt PKN Orlen (minus 0,9 Prozent), CD Projekt (minus 2,5 Prozent), PKO Bank (minus 0,7 Prozent) und Allegro (minus 0,5 Prozent).

Der ungarische Bux fiel um 0,99 Prozent auf 49 586,71 Punkte, nachdem er in der Vorwoche noch 1,55 Prozent gewonnen hatte. In Budapest waren schwache Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Die ungarische Wirtschaft konnte sich im Startquartal laut Erste Group nicht aus einer technischen Rezession ziehen. Zum Vorquartal gab das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent nach und im Jahresvergleich um 0,9 Prozent.

Klar tiefer schlossen die Papiere der OTP Bank mit einem Abschlag von 2,1 Prozent. Fast die Hälfte des gesamten Tagesumsatzes entfielen am Berichtstag auf die OTP-Papiere.

In Prag hingegen legte der PX um 0,19 Prozent auf 1326,10 Zähler zu. Die Aktien von CEZ schlossen mit plus 2,5 Prozent und zogen damit den Leitindex hoch. Der tschechische Finanzminister will vom teilstaatlichen Energieunternehmen eine höhere Dividendenausschüttung anfordern.