Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Warschau und Moskau im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag den Handel uneinheitlich beendet. Während in Warschau und Moskau Gewinne verbucht wurden, gaben die Aktienmärkte in Prag und Budapest nach.

An der Börse in Moskau rückte der RTS-Index um 0,16 Prozent auf 1020,88 Zähler vor.

Der Warschauer Wig-20 gewann 0,52 Prozent auf 1910,52 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,37 Prozent auf 62 642,50 Einheiten. Bei starken Handelsumsätzen gewannen PKN Orlen 1,1 Prozent. Bank Pekao legten ebenfalls um 1,1 Prozent zu. KGHM verloren 1,6 Prozent.

Der PX gab in Prag um 0,13 Prozent auf 1415,13 Zähler nach. Im Energiebereich sanken die CEZ -Papiere um 0,4 Prozent. Die Papiere des Finanzinstituts Komercni Banka gewannen 0,5 Prozent, während Moneta Money Bank um 0,2 Prozent fielen.