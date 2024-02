Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend leichte Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag überwiegend etwas fester geschlossen. So legte der Bux in Budapest um 0,25 Prozent auf 64 991,89 Punkte zu. In Warschau schloss der Wig-20 mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 2332,22 Zählern. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,19 Prozent auf 79 150,11 Punkte. In Moskau stieg der russische RTS-Index um 0,36 Prozent auf 3238,40 Zähler. In Prag verlor der Leitindex PX gegen den Trend 0,07 Prozent auf 1459,37 Punkte.

In Warschau gewannen KGHM 1,8 Prozent und LPP 1,4 Prozent. Auf der Gegenseite sanken Santander Polska am Ende des Wig-20 um 2,4 Prozent. Auch andere Bankentitel schlossen mit Abschlägen: PKO Bank Polski gaben um 0,5 Prozent nach.

In Prag verbuchten die Finanztitel geschlossen Kursgewinne für sich, die sich allerdings in Grenzen hielten. Erste Group gewannen 0,1 Prozent, Komercni Banka 0,8 Prozent und Moneta Money Bank 0,2 Prozent. Die schwer gewichteten Titel von CEZ verloren hingegen 0,5 Prozent.