Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Gewinne in Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Freitag größtenteils mit Verlusten geschlossen. Lediglich in Budapest gab es ein moderates Plus.

Der ungarische Bux legte um 0,52 Prozent auf 56 114,41 Zähler zu. In Budapest gab es unter den Indexschwergewichten nur wenig Bewegung, lediglich OTP Bank stiegen um ein Prozent.

Der tschechische PX-Index fiel um 0,48 Prozent auf 1359,56 Punkte. Belastet wurde das Börsenbarometer vor allem von den Aktien von Erste Group , die 1,7 Prozent einbüßten.

Etwas deutlicher nach unten ging es in Warschau. Der Wig-20 verlor 1,19 Prozent auf 2105,31 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,56 Prozent auf 70 503,71 Zähler. Stark gefragt hingegen waren die Aktien von Budimex und schnellten um knapp 16 Prozent nach oben.

Die Papiere von Cyfrowy Polsat verloren nach der Vorlage von vorläufigen Geschäftszahlen 1,0 Prozent. Der Konzern habe beim Nettogewinn die Marktschätzung deutlich verfehlt, schrieben die Analysten von Erste Group.