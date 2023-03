Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Verluste in Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich höher geschlossen, nachdem es am Vortag noch teils deutlich hinab gegangen war. In Moskau wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Der Prager PX beendete den Handel mit einem Plus von 0,64 Prozent auf 1409,03 Punkte. Unter den hoch kapitalisierten Werten zogen Moneta Money Bank um 2 Prozent an und Komercni Banka um 1 Prozent.

Am polnischen Aktienmarkt ging es ebenfalls hinauf. Der Wig-20 stieg um 0,40 Prozent auf 1860,83 Punkte. Der marktbreite Wig gewann 0,40 Prozent auf 61 096,28 Punkte.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen standen die um mehr als zwei Prozent tiefer gehandelten Aktien des Energieversorgers Enea im Rampenlicht. In einer Reaktion auf das vorläufige Ergebnis für das vierte Quartal 2022 sprachen die Wertpapierexperten der Erste Group von einem negativen Resultat. Man müsse allerdings auf das endgültige Ergebnis warten.