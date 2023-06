Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Moskau mit deutlichen Verlusten

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben sich zur Wochenmitte überwiegend höher aus dem Handel verabschiedet. Lediglich in Russland wurden deutliche Verluste verbucht. Dort verlor der RTS-Index 1,32 Prozent auf 1014,68 Einheiten.

Der PX in Prag stieg um 0,21 Prozent auf 1292,59 Einheiten. Größere Zuwächse wurden bei den Prager Notierungen von Erste Group verzeichnet, die sich auf plus 1,1 Prozent beliefen. Moneta Money Bank (plus 0,6 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,4 Prozent) konnten ebenfalls höher aus dem Handel gehen.

In Ungarn gewann der Bux 0,88 Prozent auf 50 499,45 Zähler. Hier erwiesen sich vor allem Gewinne bei Mol (plus 1,2 Prozent) und Richter (plus 1,7 Prozent) als stützende Säule für den ungarischen Leitindex. Dagegen gaben OTP Bank um 0,4 Prozent nach. MTelekom verloren 0,7 Prozent.