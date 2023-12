Aktien Osteuropa Schluss: Richtungslos zum Wochenauftakt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Zuwächse gab es in Budapest und Prag, während der Handelsplatz in Moskau klar nachgab. In Warschau herrschte eine wenig veränderte Tendenz vor.

Der tschechische Aktienindex PX beendete den Tag mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 1397,46 Punkten. Unterstützung kam aus dem Finanzbereich von der Erste Group (plus 1,2 Prozent) und Komercni Banka (plus 1,6 Prozent).

Der ungarische Bux legte um 0,86 Prozent auf 58 509,85 Punkte zu. Gedeon Richter schlossen mit plus 1,4 Prozent. Das Pharmaunternehmen kündigte an, die Partnerschaft mit Mithra Pharmaceuticals weiterzuführen. Diese Vereinbarung werde die Expansion der Unternehmensprodukte in China vorantreiben.

Der polnische Wig-20 gab um 0,22 Prozent auf 2281,04 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig ging mit plus 0,03 Prozent auf 76 343,08 Punkte kaum verändert aus dem Tag. Die Verluste gingen quer durch die Branchen. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN Orlen (minus 1,1 Prozent), CD Projekt (minus 3,9 Prozent), Bank Pekao (minus 1,2 Prozent) und PKO Bank (minus 0,5 Prozent).