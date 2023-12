PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die meisten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Gehandelt wurde allerdings in Moskau, wo der RTS-Index um 0,06 Prozent auf 1063,05 Einheiten nachgab.

Regulär wird an den wichtigsten CEE-Börsen am Mittwoch wieder gehandelt./sto/APA/he