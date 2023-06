Aktien Osteuropa Schluss: Im Minus - Ausnahme Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Dienstag überwiegend mit Verlusten abgeschlossen. Deutlicheren Abgaben in Prag und Warschau stand ein knappes Minus in Budapest gegenüber, in Moskau ging es sogar etwas nach oben.

In Warschau fiel der Aktienindex Wig-20 um 1,41 Prozent auf 2039,34 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 1,07 Prozent auf 66 398,81 Punkte. Starke Verluste gab es vor allem für CD Projekt, die Aktien des Spieleherstellers büßten bei hohem Volumen 3,2 Prozent ein.

Nach unten ging es auch in Prag. Der PX fiel um 0,95 Prozent auf 1289,94 Punkte. Belastet wurde der Index vor allem von den Abschlägen bei den CEZ -Aktien. Die Anteilscheine des Stromerzeugers verloren bei höheren Umsätzen 2,3 Prozent. Auch alle anderen tschechischen Standardwerte schlossen im Minus.

Wenig Bewegung gab es in Budapest. Der Bux beendete den Tag mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 50 060,44 Punkte. Auch die meisten Index-Schwergewichte gaben nach, lediglich OTP Bank legten um 0,9 Prozent zu.