Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich erneut im Plus - Finanzwerte stark

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Abermals haben am Mittwoch Osteuropas wichtigste Börsen überwiegend Zuwächse verzeichnet. Banken- und Versicherungsaktien legten erneut zu. Wie schon am Vortag stiegen die Leitindizes in Polen, Tschechien und Budapest, während der RTS-Index in Moskau seine Talfahrt fortsetzte und 1,37 Prozent tiefer bei 949,91 Punkten schloss .

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,92 Prozent auf 1230,06 Punkte. Erste Group gewann 2,7 Prozent, Komercni Banka 0,9 Prozent und Moneta Money Bank 0,4 Prozent.

Der ungarische Bux schloss in Budapest 0,72 Prozent höher auf 44 937,01 Zählern. Aufschläge von 2,4 Prozent bei den schwer gewichteten Titeln der OTP Bank standen Abgaben von 1,4 Prozent bei den Titeln des Ölkonzerns Mol gegenüber. Die Papiere des Pharmakonzerns Gedeon Richter gewannen 0,7 Prozent, während Magyar Telekom um 0,4 Prozent nachgaben.