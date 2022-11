Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Warschau und Budapest geschlossen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - In Osteuropa haben am Dienstag die Börsen in Prag und Moskau etwas zugelegt. Die Handelsplätze in Warschau und Budapest blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Der tschechische Leitindex PX beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,07 Prozent auf 1184,92 Punkte. Im Bankensektor gaben Erste Group um 0,8 Prozent nach. Moneta Money Bank verloren 0,6 Prozent. Komercni Banka stiegen um 0,8 Prozent.

Für den russischen RTS-Index ging es um 0,59 Prozent auf 1118,19 Punkte hoch./kat/APA/ajx/he