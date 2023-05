Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Warschau und Budapest - Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben zum Wochenauftakt den Schwung vom Freitag teilweise mitgenommen und mehrheitlich Kursgewinne verbucht. An den europäischen Leitbörsen herrschte am Montag überwiegend eine leicht freundliche Tendenz zum Start in die neue Handelswoche vor.

Am Warschauer Aktienmarkt gewann der Wig-20 0,51 Prozent auf 1922,08 Punkte. Der breit gefasste Wig legte um 0,71 Prozent auf 63 135,67 Zähler zu. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN Orlen mit plus 0,2 Prozent, Dino Poland mit minus 1,2 Prozent, KGHM mit plus 3,0 Prozent und Bank Pekao mit minus 0,1 Prozent.

Die Aktien von Stalprodukt verbuchten ein Plus von 1,9 Prozent. Der Stahlhersteller hatte für das erste Quartal eine vorläufige Bandbreite für die Ergebnisse vorgelegt. Die Analysten von Erste Group schrieben, dass die eigenen Schätzungen am unteren Ende dieser Bandbreite gelegen hätten.

Am ungarischen Markt schloss der Bux mit plus 0,66 Prozent auf 46 638,60 Punkte. In der Vorwoche hatte der Leitindex in Budapest bereits um 3,4 Prozent zugelegt. Die auffälligste Kursbewegung unter den Schwergewichten gab es bei den Papieren der OTP Bank mit plus 2,3 Prozent. Mol-Anteilscheine hingegen gaben um 0,5 Prozent nach.

An der Moskauer Börse gab es klare Abschläge. Der russische RTS-Index fiel um 1,39 Prozent auf 1019,29 Punkte, nach einem Plus von 1,5 Prozent am Freitag.

In Prag wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt./ste/mik/APA/la/he