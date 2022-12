Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Prag - Verluste in Budapest und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag keine einheitliche Richtung gefunden. In Prag wurden Gewinne verbucht, während es in Budapest und Moskau abwärts ging. In Warschau schloss der Aktienmarkt fast unverändert.

Der tschechische PX legte um 0,63 Prozent auf 1198,4 Punkte zu. Die Finanztitel Moneta Money und Komercni Banka legten um etwas mehr als ein Prozent zu. Für den Branchenkollegen Erste Group ging es hingegen um 0,2 Prozent abwärts. Im Energiebereich verbuchten CEZ ein Plus von 0,3 Prozent.

Kaum verändert präsentierte sich die Warschauer Börse. Der polnische Leitindex Wig-20 legte um 0,01 Prozent auf 1780,27 Zähler zu. Der breiter gefasste Wig verlor 0,09 Prozent auf 57 039,91 Einheiten.

Die vier umsatzstärksten Werte waren KGHM mit plus 0,2 Prozent, PKO Bank mit minus 1,0 Prozent, PKN Orlen, die unverändert schlossen, sowie PZU, die um 0,9 Prozent nachgaben. Kety schlossen mit plus 2,3 Prozent bei 465,50 Zloty. Die Analysten von Erste Group hoben die Aktie des Aluminiumherstellers nach den jüngsten Kursverlusten von "Reduce" auf "Hold". Das Kursziel wurde jedoch von 520,3 auf 457,7 Zloty gekappt.

Der ungarische Bux schloss mit minus 1,16 Prozent bei 45 007,8 Punkten und beendete damit die Handelswoche mit einem kleinen Wochenverlust von 0,14 Prozent. Bei hohen Handelsumsätzen verloren die Titel der OTP Bank 1,3 Prozent. Fast die Hälfte des Tagesumsatzes entfiel auf diese Aktie. Die Papiere des Pharmaunternehmens Richter Gedeon büßten 2,4 Prozent ein.