Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Budapest - Verluste in Warschau und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die westeuropäischen Aktienmärkte teils kräftig nachgaben, legte die Börse in Ungarn zu. In Tschechien schloss der Aktienmarkt fast unverändert, während in Polen und Russland moderate Verluste verbucht wurden.

In Budapest rückte der Bux um 0,84 Prozent auf 53 823,23 Punkte vor. Starke Zuwächse verzeichneten vor allem die Anteile der OTP Bank mit plus 1,5 Prozent. MTelekom zählten mit plus 1,1 Prozent ebenfalls zu den besten Werten.

Der tschechische PX gab um 0,03 Prozent auf 1360,01 Punkte nach. Komercni Banka stiegen um 0,5 Prozent und Moneta Money Bank um 0,4 Prozent. Für die Titel des Energieunternehmens CEZ ging es ebenfalls um 0,4 Prozent nach oben.

Der Warschauer Wig-20 sank um 0,22 Prozent auf 2188,77 Einheiten. Für den marktbreiten Wig ging es um 0,21 Prozent auf 72 115,48 Zähler abwärts. Unter den schwer gewichteten WIG-20-Titeln sanken Orlen um 0,6 Prozent, PKO Bank Polski um 0,8 Prozent und Bank Pekao um 0,9 Prozent. Um 1,5 Prozent abwärts ging es zudem für den Anteilschein des Bergbaukonzerns KGHM. Dagegen gewannen PZU 0,6 Prozent.