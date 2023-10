Aktien Osteuropa Schluss: Durchweg schwächer

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag einheitlich schwächer geschlossen. Wie an anderen Märkten auch dürften die Zinsängste auf der Börsenstimmung gelastet haben. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag waren die Anleger insgesamt zurückhaltend.

Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,56 Prozent auf 1325,82 Punkte. Belastet wurde der Index vor allem von den Kursverlusten von CEZ , die Titel des Stromkonzerns sanken um 1,6 Prozent. Moderat schwächer zeigten sich auch die drei Bankwerte Moneta Money Bank , Erste Group und Komercni Banka .

Der ungarische Bux verlor 0,84 Prozent auf 55 488,58 Zähler. Unter den Index-Schwergewichten rutschten OTP Bank um 2,4 Prozent ab.

An der Warschauer Börse in Polen sank der Wig-20 um 0,78 Prozent auf 1864,65 Punkte. Der breiter gefasste Wig schloss mit minus 0,75 Prozent auf 63 799,77 Zählern. Im Rampenlicht standen erneut CD Projekt . Die Aktien des Computerspieleherstellers büßten 6,2 Prozent ein.