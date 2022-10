Aktien Osteuropa Schluss: Deutliche Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Gefragt waren vor allem Aktien aus der Bankenbranche. Auch an den übrigen europäischen Handelsplätzen ging es vor dem Wochenende nach oben. Dennoch dürften eine hohe Inflation, Zinserhöhungen und eine konjunkturelle Abwärtsbewegung weiter die bestimmenden Themen bleiben.

Der tschechische Leitindex PX legte um 1,20 Prozent auf 1147,15 Punkte zu. Die Anteile der österreichischen Erste Group waren wie schon am Vortag gefragt und kletterten um 1,7 Prozent nach oben. Komercni Banka gewannen 1,1 Prozent und Moneta Money Bank zogen um 2,7 Prozent an. Die Aktien des Energieunternehmens CEZ verloren hingegen 0,5 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 2,10 Prozent auf 39 603,36 Zähler. Umsatzstärkste Titel waren die OTP Bank mit einem kräftigen Kursplus von 4,1 Prozent. Die Ölaktie MOL kletterte ebenfalls um starke 2,0 Prozent. Ein moderates Plus von 0,2 Prozent nahm die Pharmaaktie Richter Gedeon mit ins Wochenende. MTelekom gewannen 0,4 Prozent.

An der Warschauer Börse stieg der Wig-20 um 2,85 Prozent auf 1397,23 Punkte. Der breiter gefasste WIG rückte um 2,08 Prozent auf 46 570,39 Zähler vor. Besonders stark zeigten sich die Papiere des Online-Händlers Allegro, die um mehr als acht Prozent zulegten. Auch Bankwerte stiegen: Santander Polska gewannen 5,4 Prozent, MBank 4,3 Prozent und Bank Pekao 3,4 Prozent.