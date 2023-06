Aktien Osteuropa Schluss: Budapest im Plus - Warschau und Moskau verlieren

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa konnten am Donnerstag nur teilweise zulegen. Gewinnen in Prag und Budapest standen Verluste in Warschau und Moskau gegenüber.

Der PX in Prag beendete den Tag mit einem Plus von 0,46 Prozent und 1315,21 Punkten. Gestützt wurde der Index vor allem von CEZ, die Aktien des Stromerzeugers legten 2,6 Prozent zu. Gewinne verbuchten auch einzelne Bankwerte.

Der ungarische Bux legte 1,11 Prozent auf 49 342,40 Punkte zu. Gefragt waren unter den Schwergewichten die Aktien der OTP Bank, deren Kurs am Donnerstag um 3,3 Prozent stieg.

Verluste gab es hingegen in Warschau. Der polnische Wig-20 fiel um 0,83 Prozent auf 2036,31 Punkte. Der breiter gefasste Wig ermäßigte sich um 0,71 Prozent auf 66 093,75 Zähler. Bei höherem Umsatzvolumen zeigten sich die Aktien der PKO Bank von ihrer schwachen Seite, indem sie 1,3 Prozent verloren.

Moderate Abgaben gab es auch in Moskau. Der russische RTS schloss 0,30 Prozent schwächer mit 1032,85 Punkten./mik/APA/tih/men