Aktien Osteuropa Schluss: Börsen legen weiter zu

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag an ihren starken Wochenauftakt angeknüpft. Eine deutliche Erholung der Bankenbranche sorgte weltweit für Entspannung.

Der Prager PX legte um 1,51 Prozent auf 1344,60 Punkte zu. Treiber waren die schwer gewichteten Papiere der Komercni Banka mit plus 2,7 Prozent. Die Aktien der österreichischen Erste Group gewannen moderatere 0,7 Prozent. Die Anteile der Ölgesellschaft CEZ , die ihre Zahlen vorlegte, stiegen um 1,3 Prozent.

Der Bux gewann in Budapest 1,95 Prozent auf 42 150,58 Zähler. Gefragt waren insbesondere die Anteile der OTP Bank , die um 4,5 Prozent anzogen.

In Warschau rückte der Wig-20 um 1,93 Prozent auf 1719,16 Punkte vor. Der breite WIG gewann 1,51 Prozent auf 57 303,78 Zähler. Finanztitel waren auch in Polen gefragt. So stiegen die Aktien der mBank, der PKO Bank und der Pekao Bank jeweils um mehr als vier Prozent.

Der umsatzstärkste Wert war jedoch die Aktie von CD Projekt, die um elf Prozent einbrach. Der Videospielentwickler hatte am Montag nach Börsenschluss auf seiner Website bekannt gegeben, aufgrund einer neuen Bewertung zum kommerziellen Potenzial des "Project Sirius" auf dessen bisherige Entwicklungsausgaben eine Abschreibung vorzunehmen.