Aktien New York: Wenig Bewegung vor dem Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag mangels Impulsen wenig bewegt in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial gewann knapp eine Stunde nach dem Börsenauftakt 0,18 Prozent auf 33 848,03 Punkte, womit er aber auf ein knappes Wochenminus zusteuert. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 4134,27 Punkte hoch, wogegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,02 Prozent auf 12 983,51 Punkte sank.

Weder die wenigen Unternehmensnachrichten noch die US-Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor, die für den April besser als erwartet ausfielen, hatten einen erkennbaren Kurseinfluss./gl/he