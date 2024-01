Aktien New York: Wenig Bewegung - Berichtssaison mit Licht und Schatten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag durchwachsen in den Handel gestartet. Die Anleger mussten eine Reihe von Unternehmensnachrichten mit Licht und Schatten verdauen. Relativ wenig Bewegung reichte dafür, dass der Dow Jones Industrial im frühen Handel erneut ein Rekordhoch erklomm. Zuletzt verlor der Leitindex der Wall Street aber 0,26 Prozent auf 37 612,13 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es nach einer halben Handelsstunde dagegen um 0,07 Prozent auf 4783,69 Zähler nach oben. Auch der technologielastige Nasdaq 100 behauptete ein positives Vorzeichen, seine Gewinne waren aber bei zuletzt 16 824,17 Zählern hauchdünn.

Im Bankensektor kamen zwar vermehrt gute Nachrichten vor allem von JPMorgan. Insgesamt urteilten Börsianer, starte die Berichtssaison aber verhalten, während der Ölpreis wegen Eskalationssorgen im Nahen Osten steige. Einfluss übten auch nachlassende Anleiherenditen sowohl in Europa als auch in den USA aus, hieß es. Anleger wägten weiter ab, wann es auf beiden Seiten des Atlantiks die erhofften ersten Zinssenkungen der großen Notenbanken geben könnte./tih/he