Aktien New York: Weitere Verluste - Inflations- und Wachstumssorgen halten an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder erwachten Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte zu Wochenbeginn weiter fest im Griff. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming überwog bei den Anleger erneut die Verkaufsbereitschaft. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag in der ersten Handelsstunde...