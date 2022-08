Aktien New York: Weitere Erholung vor Notenbanker-Treffen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag erst einmal weiter zugelegt. Eher gute heimische Konjunkturdaten schürten offenbar keine weiteren Sorgen vor der möglichen Ankündigung einer strafferen US-Geldpolitik bei der anstehenden Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole.

Eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,32 Prozent auf 33 074,22 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,80 Prozent auf 4173,73 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,08 Prozent auf 13 056,76 Zähler hoch. Bereits zur Wochenmitte hatten die drei Indizes eine moderate Erholung von der vorangegangenen Talfahrt begonnen./gl/he