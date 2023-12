Aktien New York: Verluste zum Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt starken Lauf am Montag nachgegeben. Nach der fulminanten Rally im November legten die Anleger nun eine Pause ein, hieß es aus dem Handel. Frische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So sind die Auftragseingänge der US-Industrie im Oktober stärker als erwartet gefallen.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,33 Prozent tiefer bei 36 124,87 Punkten. Am Freitag war der US-Leitindex erstmals wieder seit Januar 2022 über 36 000 Punkte gestiegen und damit dicht an sein Rekordhoch. Der marktbreite S&P 500 fiel am Montag um 0,77 Prozent auf 4559,30 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,37 Prozent auf 15 778,83 Zähler./edh/jha/