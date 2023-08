Aktien New York: Verluste - Konjunkturdaten aus China enttäuschen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den klaren Kursgewinnen zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag wieder deutlich nachgegeben. Die wichtigsten Indizes verloren jeweils mehr als ein Prozent. Auf die Stimmung drückten sowohl schwache Konjunkturdaten aus China als auch die überraschende Ankündigung einer Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken in Italien.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 1,22 Prozent auf 35 040,82 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,11 Prozent auf 4468,46 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,46 Prozent auf 15 182,89 Punkte.

Der chinesische Außenhandel zeigt keine Anzeichen einer Erholung: Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken demnach um 12,4 Prozent. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet./la/he