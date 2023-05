Aktien New York: Verluste - Disney enttäuscht

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes am Donnerstag tiefer eröffnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte in den ersten Handelsminuten 0,94 Prozent auf 33 216,88 Punkte ein. Walt Disney lagen am Index-Ende mit einem Minus von mehr als acht Prozent. Der Unterhaltungsriese enttäuschte mit den Abo-Zahlen im wichtigen Streaming-Geschäft.

Der technologielastige Nasdaq 100 schlug sich wie schon am Vortag besser als der Dow, er notierte mit minus 0,09 Prozent auf 13 336,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,42 Prozent auf 4120,42 Zähler.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im April weiter abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent, Ökonomen hatten einen etwas deutlicheren Anstieg um 2,5 Prozent erwartet. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene beeinflusst die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die allgemeine Inflation war Zahlen vom Mittwoch zufolge im April ebenfalls gefallen, wenn auch nur leicht. Technologiewerte hatten dies angetrieben./ajx/he