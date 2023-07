Aktien New York: US-Börsen stabil - Anleger bleiben zuversichtlich

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem zuletzt starken Lauf am US-Aktienmarkt haben sich die wichtigsten Indizes am Montag stabil gehalten. Die Hoffnung auf ein Ende der Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hatte die Börsen im Monatsverlauf zunehmend beflügelt, sodass für Juli Gewinne verbucht werden dürften. Positive Impulse liefert zudem die Berichtssaison, die bisher besser als befürchtet verlaufen ist. Knapp 80 Prozent der Unternehmen aus dem breiten S&P-500-Index haben laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets bislang mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

Im frühen Handel legte der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial um 0,10 Prozent auf 35 497,26 Punkte zu, was ein Plus von 3,2 Prozent für Juli bedeutet. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,04 Prozent auf 4584,72 Zähler. Sein Monatsplus liegt damit bei 3,0 Prozent. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,06 Prozent auf 15 742,20 Punkte nach. Für ihn belauft sich der Monatsgewinn damit auf 3,6 Prozent./ck/he