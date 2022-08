Aktien New York: US-Börsen vor freundlichem Wochenabschluss

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen positiven Wochenausklang zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Handelsminuten um 0,51 Prozent auf 33 506,29 Punkte zu. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 stieg um 0,85 Prozent auf 13 405,04 Zähler. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,64 Prozent auf 4234,28 Zähler an. Auch auf Wochensicht...