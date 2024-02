Aktien New York: US-Börsen bleiben nahe Rekordhochs

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich auch am Dienstag nur wenig bewegt und damit dicht unter Rekordniveau gehalten. Nachdem am Freitag erneut Höchststände erreicht worden waren, hatten die wichtigsten Indizes zu Wochenbeginn nahezu stagniert. Das könnte bis Donnerstag so bleiben, denn dann stehen die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft auf der Agenda. Am Freitag richtet sich der Blick zudem auf den ISM-Indikator aus der Industrie, der wichtige Hinweise auf den konjunkturellen Zustand der US-Wirtschaft gibt.

Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 38 961,75 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 stand 0,07 Prozent im Plus bei 5072,96 Zählern. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,28 Prozent auf 17 984,00 Zähler nach oben./la/he