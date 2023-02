Aktien New York: US-Börsen nach Kursrutsch zunächst stabilisiert

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch gewagt. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 33 184,55 Punkte zu. Auch im Technologiesektor ging es wieder aufwärts, der Nasdaq 100 gewann 0,62 Prozent auf 12 134,63 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 notierte 0,28 Prozent fester bei 4008,65 Punkten. Am Vortag nach dem verlängerten Wochenende hatten anhaltende Zinssorgen die Indizes belastet.

Laut dem Investmentexperten Mark Haefele von UBS sind die Anleger derzeit besorgt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weiter anheben und sie längere Zeit auf einem erhöhten Niveau halten muss. Anleger dürften deshalb das später anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung kritisch verfolgen. Auch zunehmende geopolitische Spannungen und sich eintrübende Quartalsberichte gelten am Markt als Stimmungsbremsen, die jeden Optimismus hinsichtlich der Wiedereröffnung Chinas überlagern./ajx/he