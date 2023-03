Aktien New York: US-Aktien nehmen gute Vorgaben aus Europa an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Verhaltene Kursgewinne haben am Freitag den frühen Handel an den US-Börsen geprägt. Damit folgten sie der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten Europas. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,22 Prozent auf 33 077,68 Punkte zu. Auf Wochensicht hat der Leitindex damit knapp ein Prozent gewonnen. Höhere Aufschläge verhinderten vor allem die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten. Sie drohen die Unternehmensgewinne zu schmälern und machen gleichzeitig Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.

Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,57 Prozent auf 4004,16 Punkte und überwand wieder die 4000er Marke. Noch etwas stärker ging es mit dem Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 nach oben, der um 0,88 Prozent auf 12 150,78 Punkte zulegte. Auch auf Wochensicht lässt der Nasdaq 100 mit einem Plus von eineinhalb Prozent den Dow hinter sich./bek/he