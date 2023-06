Aktien New York: Triste Börsenwoche geht in letzte Runde

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer bislang enttäuschenden Börsenwoche haben sich Anleger auch am Freitag nicht zu Käufen bewegen lassen. Das Menetekel steigender Leitzinsen lastet unverändert auf den Kursen. Im frühen New Yorker Handel fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um weitere 0,64 Prozent auf 33 732 Punkte zurück. Er setzte damit die Korrektur der vergangenen vier Börsentage fort. Auf Wochensicht bahnt sich ein Minus von 1,7 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,80 Prozent auf 4347 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel mit 1,31 Prozent auf 14 845 Punkte stärker zurück./bek/nas