Aktien New York: Tiefer - Unternehmens- und Konjunkturdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Eher negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten etwas belastet. Außerdem wirft der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zu Beginn des ohnehin saisonal schwachen Monats Mai bereits seinen Schatten voraus.

Eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,46 Prozent auf 33 739,78 Punkte, womit er aus der Handelsspanne der vergangenen Tage nach unten ausbrach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,50 Prozent auf 4133,82 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,29 Prozent auf 13 051,14 Zähler nach unten./gl/he