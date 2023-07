Aktien New York: Starker Arbeitsmarkt schickt Kurse abwärts

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die leichten Verluste der US-Börsen vom Vortag haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Am Markt hieß es, Anleger machten sich angesichts des ungebrochenen Booms am US-Arbeitsmarkt neue Sorgen über längerfristig hohe Zinssätze. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,93 Prozent auf 33 971 Punkte und rutschte also wieder unter die 34 000er Marke.

Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt könnten Wasser auf die Mühlen der Pessimisten am Markt bedeuten. Denn im Privatsektor wurden im Juni erheblich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet: Die knapp eine halbe Million Arbeitsplätze sind der stärkste Anstieg seit Februar 2022 - Ökonomen hatten im Mittel nicht einmal einen halb so starken Anstieg erwartet. Das spricht aus Sicht von Börsianern für weiter steigende Zinsen. Am Freitag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht für den Juni auf der Agenda.

Mit diesen für die Börsen ungünstigen Aussichten ging es mit dem marktbreiten S&P 500 um 0,95 Prozent auf 4404 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,04 Prozent auf 15 046 Punkte./bek/he