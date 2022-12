Aktien New York: Schwächer in die letzte Handelswoche 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach Weihnachten schwächer in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Weitere Corona-Lockerungen in China waren den Kursen keine Stütze. In der ersten halben Stunde nach der Eröffnung verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,20 Prozent auf 33 136,49 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,65 Prozent auf 3819,99 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,43 Prozent auf 10 828,77 Zähler nach unten.

Auch auf Jahressicht zeichnen sich für die drei großen Indizes deutliche Verluste ab. Vor allem Technologiewerte haben angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen einen schweren Stand./ajx/he