Aktien New York Schluss: Zinssorgen verstimmen die Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwankenden Kursverlauf sind die US-Börsen am Donnerstag in der Schlussstunde wieder stärker ins Minus abgerutscht. Die Aussagen zweier Fed-Offizieller, wonach diese eine Zinserhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwägen, erhöhte wieder die Zinsangst der Anleger.

Der Dow Jones Industrial verlor 1,26 Prozent auf 33 696,85 Punkte und beendete den Handel damit fast auf Tagestief. Bereits zu Beginn hatte der Index wegen neu entfachter Zinsangst geschwächelt. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Erzeugerpreise hatten sich nicht so deutlich abgeschwächt wie erwartet. Davon hatte sich der Dow zwar über weite Strecken erholt, der Gewinnschwelle konnte er sich im Verlauf aber nicht nähern.

Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Ende um 1,38 Prozent auf 4090,41 Zähler. An der technologieorientierten Nasdaq-Börse wurde der Druck noch größer, weil dort die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich noch sensibler auf Zinssorgen reagieren. Der Nasdaq 100 büßte 1,93 Prozent auf 12 442,48 Punkte ein. Auch er kam in den Schlussminuten auf seinem Tagestief an./tih/he