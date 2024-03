Aktien New York Schluss: Weitere Verluste vor dem Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag Verluste verzeichnet. Damit knüpften sie an ihre jüngste Schwäche an - und neue Rekordhochs rückten noch etwas weiter in die Ferne.

Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,49 Prozent tiefer bei 38 714,77 Punkten. Auf Wochensicht ergab das ein hauchdünnes Minus. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag 0,65 Prozent im Minus mit 5117,09 Punkten.

Beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 stand letztlich ein Kursrückgang um 1,15 Prozent auf 17 808,25 Punkte zu Buche. Das Wochenminus war ähnlich hoch./gl/jha/