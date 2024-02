Aktien New York Schluss: Vorsicht vor Nvidia-Zahlen belastet Nasdaq-Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten Nvidia hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck geriet der technologielastige Nasdaq 100 , der um 0,79 Prozent auf 17 546,10 Punkte fiel. Hier sind Halbleitertitel wie Nvidia , Broadcom und AMD schwer gewichtet, entsprechend stark lasteten deren Kurseinbußen auf dem Index.

Besser als die Nasdaq-Indizes hielten sich am Dienstag die eher von klassischen Industrie-, Konsum- und Finanztiteln dominierten Börsenbarometer Dow Jones Industrial und S&P 500 . Ersterer verlor am Ende 0,17 Prozent auf 38 563,80 Punkte und zweiterer 0,60 Prozent auf 4975,51 Zähler./bek/he