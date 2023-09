Aktien New York Schluss: Techwerte weiter auf Erholungskurs - Auch Dow höher

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben am Donnerstag Technologiewerte ihre moderate Erholung vom Vortag deutlicher fortgesetzt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,84 Prozent auf 14 702,77 Punkte. Der Druck auf die Börsen durch steigende Anleiherenditen hält zwar an, die Rendite auf die zehnjährigen Papiere war zuletzt jedoch mit unter 4,6 Prozent nicht mehr ganz so hoch wie im frühen Handel, als sie sich in Richtung 4,7 Prozent bewegt hatte.

Beim Leitindex Dow Jones Industrial fiel das Plus mit 0,35 Prozent auf 33 666,34 Punkte etwas geringer aus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,59 Prozent auf 4299,70 Zähler hoch.

Signale aus der US-Wirtschaft sprechen weiter für eine robuste Entwicklung: So hatte das Wachstum in den Vereinigten Staaten im zweiten Quartal weiter zugelegt - und zwar etwas stärker als ursprünglich erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren außerdem weniger gestiegen als prognostiziert./ajx/he