Aktien New York Schluss: Sorge um Nahen Osten lastet auf den Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer Ausweitung des Kriegs zwischen Hamas und Israel hat die US-Börsen am Mittwoch deutlich belastet. Nach der verheerenden Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich Hunderten Toten und Verletzten scheinen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Nahost-Konflikts, die noch zu Wochenbeginn den US-Markt angetrieben hatten, verfrüht. Stattdessen nahmen die Spannungen in der Region zur Wochenmitte zu. Der Iran verschärfte seine Rhetorik und forderte ein Ölembargo gegen Israel.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,98 Prozent auf 33 665,08 Punkte, nachdem er sich am Dienstag noch hauchdünn ins Plus gerettet hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 1,34 Prozent auf 4314,60 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,41 Prozent auf 14 909,26 Zähler ein und weitete damit seine Vortagesverluste merklich aus./la/he