Aktien New York Schluss: Rekorde - USA wollen im Quartal weniger Schulden machen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Rückgang der Renditen am Anleihemarkt hat den US-Börsen am Montag nach zunächst zähem Handel Aufwärtsimpulse verliehen. Das US-Finanzministerium hatte die Quartalsschätzung für die staatliche Kreditaufnahme reduziert, was Sorgen über den Umfang der Anleiheemissionen milderte und die Anleiherenditen fallen ließ. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sowie der breite S&P 500 erreichten Rekordhöhen, obwohl zahlreiche wichtige Konjunkturdaten und Ereignisse in dieser Woche die Anleger zunächst vorsichtig gestimmt hatten.

So wird der ISM-Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in der US-Industrie widerspiegelt, veröffentlicht und auch der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem entscheidet die Notenbank Federal Reserve über die Zinsen, und seitens der Unternehmen legen Schwergewichte wie Apple, Microsoft und Alphabet Geschäftszahlen vor.

Der Dow Jones beendete den Tag letztlich mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 38 333,45 Punkte und baute seine Gewinne aus der vergangenen Woche damit aus. Der S&P 500 rückte um 0,76 Prozent auf 4927,93 Punkte vor. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stieg um 1,01 Prozent auf 17 596,27 Zähler. Er hatte zuletzt am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht./ck/mis