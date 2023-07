Aktien New York Schluss: Rally der Tech-Werte geht nach neuen Preisdaten weiter

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag weiter an Fahrt gewonnen. Wie schon zur Wochenmitte profitierten insbesondere Technologiewerte von den nachlassenden Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA. Nachdem die Verbraucherpreise am Mittwoch gezeigt hatten, dass die Inflationsrate auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die Erzeugerpreise nun diesen Trend. Sie stiegen zum Vorjahresmonat nur noch um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt 0,4 Prozent erwartet

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog um 1,73 Prozent auf 15 571,98 Punkte an und erreichte das Niveau von Januar 2022. Tech-Aktien profitierten damit besonders von den aktuell sinkenden Renditen am Anleihenmarkt. Dadurch werden die in ferner Zukunft erwarteten, hohen Gewinne der Technologie-Unternehmen am Markt aktuell wieder höher bewertet.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 34 395,14 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,85 Prozent auf 4510,04 Punkte nach oben./la/he