Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Dow holt etwas auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Börsenindizes haben am Donnerstag mehrheitlich Gewinne eingefahren. Durchwachsene Unternehmens- und Konjunkturnachrichten dämpften allerdings die Kauflaune, weshalb es für erneute Rekorde nicht reichte.

Am besten schlug sich letztlich der am Vortag schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,64 Prozent auf 38 049,13 Punkte. Positiv aufgenommenen Zahlen von IBM und Dow Inc überwogen neue Negativ-Schlagzeilen von Boeing .

Der marktbreite S&P 500 schaffte einen Anstieg um 0,53 Prozent auf 4894,16 Zähler, während der technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 nur einen Gewinn von 0,10 Prozent auf 17 516,99 Prozent ins Ziel rettete. Ihn belasteten vor allem die enttäuschenden Tesla -Zahlen./gl/he